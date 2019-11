Beautiful, le trame dal 2 all’8 dicembre 2019

30 Novembre 2019 | 14:30 di Redazione Sorrisi

Ecco cosa succede nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 2 a domenica 8 dicembre alle 13.40.

Lunedì 2 dicembre Liam raggiunge Steffy e Kelly dal pediatra e così Hope è costretta a prendere l'elicottero per Catalina senza di lui. Liam potrà raggiungere Hope con il volo successivo.

Martedì 3 dicembre Il pediatra visita Kelly, che sta già meglio, e Liam si precipita all'eliporto per raggiungere Hope a Catalina. Il volo di Liam viene cancellato per avverse condizioni meteo.

mercoledì 4 dicembre Mentre Liam comunica a Hope che il suo volo è stato cancellato, lei entra in travaglio. Liam le promette che in qualche modo sarà presente per la nascita di Beth.

giovedì 5 dicembre Liam chiama Bill spiegandogli la situazione e suo padre gli promette di aiutarlo. Alla clinica, Hope viene accudita dal dottor Reese, in difficoltà per via della tormenta.

Venerdì 6 dicembre Hope è in travaglio. Bill avverte Brooke e Ridge e fa di tutto per mandare l'elicottero della Spencer a prendere Liam per portarlo a Catalina.

sabato 7 dicembre Reese viene ricattato da un uomo con cui ha contratto un debito, e che minaccia di rapire Zoe. Durante il parto Hope sviene.

domenica 8 dicembre Brooke, Bill e Ridge sono bloccati da una tempesta e non possono raggiungere Hope. Ma una notizia funesta devasterà la vita di Hope e Liam.

