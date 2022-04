Beautiful, le trame dal 2 all’8 maggio 2022

Steffy porta avanti la sua gravidanza, seppur amareggiata perché il figlio che aspetta non è di Finn. Thomas mette alle strette Vinny per sapere se abbia falsificato il test di paternità di Steffy.

Paris e Zende portano avanti la loro amicizia. Zoe implora Carter di non lasciarla, ma Carter non la perdona e rompe il fidanzamento.