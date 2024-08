Beautiful, le trame dal 2 all’8 settembre 2024

R.J. è tornato a Los Angeles dopo un lungo periodo di viaggi intorno al mondo che sono diventati per lui una vera a propria professione come influencer e per la gioia dei genitori dichiara di aver intenzione di trattenersi in città per un po'. Dopo un lungo periodo di viaggi di lavoro come influencer, R.J. è tornato a Los Angeles per la gioia dei suoi genitori e in particolare di Brooke che ha sentito molto la mancanza del suo figlio più piccolo. Nel frattempo, Thomas è al lavoro sui modelli della nuova collezione mentre Taylor indaga discretamente sul suo stato d'animo.

Thomas rassicura Taylor sostenendo di essere totalmente preso dal lavoro e dai suoi impegni come genitore e di essersi lasciato per sempre alle spalle l'ossessione per Hope. È la stessa Hope a confermare a Taylor la grande armonia professionale ritrovata tra loro e la felicità per tutti i cambiamenti positivi che Thomas ha fatto negli ultimi mesi. Quando sopraggiunge Charlie per annunciare il ritorno di R.J., Hope si precipita ad accoglierlo, mentre Thomas esita.

Thomas confessa a Taylor di essere preoccupato per i sentimenti competitivi del passato con il fratello e perché teme un risentimento da parte sua per la parte avuta nella separazione dei genitori. Gli stessi sentimenti agitano R.J. che confessa a Brooke e a Ridge di essere stato a lungo lontano per evitare di essere coinvolto nei drammi familiari. Mentre Hope è molto felice del ritorno di R.J., tra quest'ultimo e Thomas sembra esserci qualche problema di rapporto, visti i noti comportamenti ossessivi di Thomas e il suo ruolo nella separazione tra Ridge e Brooke. Thomas ne parla con Taylor che cerca di rassicurarlo e lo invita a inserire il rapporto con R.J. tra gli obiettivi positivi da raggiungere.