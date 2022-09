Beautiful, le trame dal 20 al 24 settembre 2022

Brooke e Ridge parlano ancora di Quinn e Brooke è delusa del fatto che non sia del tutto sparita dalle loro vite, ma Ridge la convince che perdere la collezione di gioielli sarebbe stato un ingente danno economico per l'azienda. La storia tra Quinn e Carter procede segretamente. Nel frattempo in ufficio da Ridge arrivano tramite corriere, i documenti del divorzio di Eric e l'uomo chiama subito Carter per avere notizie, destando lo stupore di Steffy.