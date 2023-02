Beautiful, le trame dal 20 al 25 febbraio 2023

Ridge ha chiuso la relazione con Brooke e la loro rottura sembra definitiva. Ma lui può ancora contare su Steffy, Thomas e la loro mamma, che sono tutti pronti a stringersi a lui con affetto. A pranzo, Liam confida a Bill, di essere preoccupato per Hope che non vuole ascoltarlo riguardo a Deacon. Suo padre lo sprona a non abbassare la guardia.

Mentre Hope e Brooke parlano dell'atteggiamento ostile di Ridge, sopraggiunge Deacon che rinnova la sua intenzione di essere un uomo migliore. Ridge si confronta con Steffy e Thomas che lo implorano di tornare dalla sua famiglia, tornare da loro e da Taylor.