Beautiful, le trame dal 20 al 25 novembre 2023

Sheila promette a Deacon di pagarlo profumatamente in cambio del suo aiuto per nasconderla dalla polizia: questo denaro potrebbe cambiargli completamente la vita. Sheila, infatti, impone la sua presenza a casa di Deacon, che non riesce a convincerla ad allontanarsi per sempre da Los Angeles e dai guai. La famiglia Forrester al completo si riunisce a casa di Eric per festeggiare il ritorno di Finn, ma Brooke e Liam non vengono invitati.