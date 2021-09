Beautiful, le trame dal 20 al 25 settembre 2021

Steffy si rifiuta di ascoltare Hope e le sue preoccupazioni sul suo stato di salute. Il dottor Finnegan sopraggiunge proprio nel momento in cui c'è un alterco fra le due. Parlando con Bill, Liam si domanda se tenere con loro la bambina per cercare di aiutarla non stia in realtà facendo peggio al morale di Steffy. Finnegan affronta con Steffy il problema di una sua eventuale dipendenza dai farmaci. Bill ironizza pesantemente sul motivo per cui il dottor Finnegan possa essere passato a trovare Steffy. Non è a Liam, né a Hope che Steffy chiede aiuto, ma al suo dottore che cerca in tutti i modi di convincerla che il problema non è solo del corpo, ma anche dell'anima.