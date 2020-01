Beautiful, le trame dal 20 al 26 gennaio 2020

Liam, confuso per l'imminente adozione, si sfoga con Wyatt. Poi, raggiunto da una telefonata di Steffy, accetta di vedere la bambina per il bene di Kelly.

Reese teme per sua figlia Zoe. Liam prende tra le braccia Beth (ma lui non lo sa) e prova un sentimento forte. Steffy è al settimo cielo.

domenica 26 gennaio

Mentre la famiglia Forrester non sa come comportarsi con Hope e Liam, lui si trova a casa di Steffy per offrirsi come figura paterna per la neonata.