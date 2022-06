Beautiful, le trame dal 20 al 26 giugno 2022

Hope è preoccupata per lui perché ha capito che qualcosa non va, perciò quando Liam finalmente la raggiunge a casa, gli dice di essere quasi pronta a perdonarlo per il tradimento con Steffy. Bill confida a Katie che Liam ha dei problemi, ma ovviamente non spiega quali. Baker e Sanchez ragionano sul caso di Vinny: Sanchez è convinto che Vinny sia stato ucciso per motivi legati allo spaccio di droga, Baker, invece, pensa che la sua morte sia collegata all'imbroglio sul test di paternità.