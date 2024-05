Beautiful, le trame dal 20 al 26 maggio 2024

Brooke decide di andare a casa di Bill per cercare di fargli cambiare idea e convincerlo a fare arrestare Sheila. E in presenza di Sheila, Brooke fa un appassionato discorso a Bill.

Brooke, grazie al suo appassionato discorso, alla fine sembra smuovere qualcosa in Bill. Deacon è in fibrillazione perché diventerà il nuovo proprietario del ristorante "Il Giardino"; Hope lo informa che Bill e Sheila si sono messi insieme.

Brooke cerca di convincere Bill a liberarsi di Sheila, ma non c'è niente da fare, lui è irremovibile e le risponde di aver bisogno di Sheila.