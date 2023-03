Beautiful, le trame dal 20 al 26 marzo 2023

Taylor e Steffy sono preoccupate: se Brooke ha qualcosa di grave ciò potrebbe ripercuotersi su Ridge. Bill rinnova a Liam l'avvertimento di fare attenzione a Deacon e ribadisce che per il figlio e Hope lui ci sarà sempre.

Hope confessa a Liam che Brooke ha ricominciato a bere e gli confida di sentirsi in colpa per aver lasciato da sola sua madre la notte di Capodanno e per non essersi accorta che aveva ripreso a bere. Liam la rassicura: tutti l'aiuteranno a superare il problema.