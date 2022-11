Beautiful, le trame dal 21 al 26 novembre 2022

Thomas è felice di vedere il sorriso sul volto di Hope che finalmente ha potuto ricongiungersi a Liam anche grazie a lui. Lei lo ringrazia per quello che ha fatto e tutti e due si dichiarano grati per il loro nuovo rapporto di amicizia. Ridge e Katie si chiedono cosa ci sia dietro lo strano comportamento di Eric e Quinn. Paris annuncia a Steffy e a Finn che andrà via da casa loro. Quinn va all'appuntamento con Carter, ma a pedinarla c'è Justin, che, insospettito dallo strano comportamento del padre, è stato assunto da Ridge per spiarla.