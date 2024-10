Beautiful, le trame dal 21 al 26 ottobre 2024

La discussione tra Brooke e Taylor degenera quando Taylor ferisce pesantemente Brooke rinfacciandole il suo burrascoso passato sentimentale. Brooke minaccia di raccontare a Ridge il tradimento di Taylor e le due vengono alle mani. Solo l'arrivo di Ridge impedisce che la zuffa vada oltre. Ridge interviene nel litigio tra Brooke e Taylor che è trasceso con le due che hanno iniziato ad azzuffarsi. Brooke, sconvolta per il tradimento dell'amica, la accusa di essere stata subdola e di aver distrutto la loro amicizia avendo sempre mirato a riprendersi Ridge.

Taylor non nega di aver tentato di far tornare insieme Deacon e Brooke, ma lascia intendere a Ridge che la prima a tradire il patto sia stata proprio Brooke. Ridge, che conosce la verità e sa che è stata leale, chiede di rimanere solo con Brooke e cerca di tranquillizzarla, pur cercando di rimanere in qualche modo neutrale. Brooke però non si perde d'animo e decide di chiarire a Ridge di non aver mai smesso di amarlo e che intende fare di tutto perché abbiano un futuro insieme. Intanto anche Hope viene a sapere da Deacon del litigio fra sua madre e l'antica rivale e rimane molto colpita dalla doppiezza di Taylor.

Steffy continua a dire a Thomas quanto sia preoccupata della sua vicinanza con Hope e del loro prossimo viaggio in Italia. Thomas naturalmente cerca di tranquillizzarla in tutti i modi. Sopraggiunge Taylor, che turbata dal litigio, racconta di come la sua amicizia con Brooke sia definitivamente chiusa e svela di essere ancora innamorata e di rivolere il loro padre accanto a sè. La burrascosa fine dell'amicizia tra Brooke e Taylor ha colpito molto Hope, che amareggiata per la delusione della madre, si confida con Thomas il quale, come figlio di Taylor non vuole però prendere posizione. Il suo unico pensiero in questo momento è l'imminente viaggio a Roma per l'evento stampa di "Hope for The Future" ed è convinto che lui e Hope sapranno trovare la serenità necessaria a superare questo nuovo conflitto tra le loro madri.