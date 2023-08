Beautiful, le trame dal 21 al 27 agosto 2023

Grace cerca di convincere Zende a combattere per riconquistare Paris, ma la ragazza interrompe la conversazione e ribadisce fermamente alla madre di non intromettersi nella sua vita sentimentale. Carter, ormai stanco di essere solo, decide di rinunciare per sempre a Quinn e di tornare da Paris. Donna, Hope e Katie si ritrovano a parlare da sole quando Brooke non si presenta al brunch di famiglia dove era attesa. Indagando sul comportamento di Bill, Katie è incuriosita dalla vita sentimentale di Donna, che a loro insaputa ha una relazione segreta con Eric.