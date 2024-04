Beautiful, le trame dal 22 al 28 aprile 2024

Mentre è in corso un violento nubifragio, i vertici della Forrester, tranne Steffy, sono riuniti attorno a un tavolo per decidere il destino di Thomas nell'azienda.

Nel corso della riunione che deciderà le sorti di Thomas, tutti concordano sul fatto che lui debba essere allontanato dall'azienda di famiglia. Thomas arriva per ultimo, si difende, confessa di aver commesso un grave errore; chiede di avere un'altra possibilità, ma viene estromesso.

Steffy, pur d'accordo con gli altri per l'estromissione di Thomas dall'azienda di famiglia, è rimasta a casa con Finn per una serata al lume di candela, ma proprio quando l'eccitazione sale, la porta di casa si spalanca e appare Sheila.

Mentre Brooke e Taylor si confrontano da amiche riguardo a Sheila, la donna fa irruzione a casa di Steffy e Finn tentando di spiegare le ragioni delle sue azioni.