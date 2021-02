Beautiful, le trame dal 22 al 28 febbraio 2021

20 Febbraio 2021 | 14:30 di Redazione Sorrisi

Ecco cosa succede nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 22 a domenica 28 febbraio alle 13.40.



Lunedì 22 febbraio Liam e Hope si preparano al Giorno del Ringraziamento pieni di gioia per la nuova famiglia che hanno creato con Beth e Douglas anche se Liam non gradisce la presenza di Thomas e lo considera pericoloso per il bambino e per Hope. Liam passa alla Forrester per dire a Thomas che non si fida di lui e di stare lontano dalla sua famiglia.

Martedì 23 febbraio Steffy va da Hope incolpandola di non aver detto niente a nessuno quando credeva di aver ucciso il fratello e di aver manipolato Thomas per avere la custodia congiunta di Douglas. Nel frattempo Thomas, anche con l'aiuto di Douglas, cerca di convincere Hope a tornare a lavorare con lui per "Hope for the future".

mercoledì 24 febbraio Mentre Steffy e Liam si augurano che Thomas lasci perdere Hope, lui al contrario riesce a usare ancora Douglas per convincere Hope a rilanciare insieme "Hope for the Future". Quando Hope rivela a Liam che potrebbe accettare di lavorare con Thomas, lui non la prende bene.

giovedì 25 febbraio Ridge, non vuole firmare i documenti per il divorzio da Brooke e con sincerità, dice a Shauna che vuole tentare di salvare il suo matrimonio, poi va da sua moglie. Ma sulla richiesta di perdonare Thomas, Brooke prima si ribella, poi la lasciamo in silenziosa attesa di una risposta definitiva. Thomas è sempre più ossessionato da Hope e vuole che lei torni a lavorare alla Forrester per la sua linea.

Venerdì 26 febbraio Steffy gli dice che sarà improbabile, ma invece Hope vuole stargli vicino per controllare che vada tutto bene. Liam non ne è affatto felice e Brooke dice chiaramente a Ridge che non potrà perdonare mai Thomas e che è gravemente malato e pericoloso.

sabato 27 febbraio Ridge vuole rimediare e salvare il loro matrimonio, ma Brooke è determinata. Shauna intanto confessa all'amica Quinn che ama Ridge e che spera che Brooke si allontani per poter continuare a sviluppare la relazione con lui.

domenica 28 febbraio (ore 14) Ridge e Brooke, addolorati, firmano i documenti per il divorzio. Eric, cerca di consolare Brooke. Thomas promette a Zoe che cercherà di farla rientrare alla Forrester e suggerisce a suo padre, di ridare vita a "Hope for the Future".

