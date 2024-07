Beautiful, le trame dal 22 al 28 luglio 2024

Ridge e Bill continuano a perseguire il loro folle piano di far confessare a Sheila un omicidio di primo grado per riuscire a farla condannare alla prigione a vita, ma la stanchezza e la frustrazione cominciano a farsi sentire, soprattutto per Bill. Ridge cerca di convincere il nemico di un tempo a non mollare per il bene di tutti.

Hope va a trovare Deacon al ristorante e ascolta parte di una strana telefonata subito interrotta all'arrivo della figlia. Lei si insospettisce, ma l'uomo cerca di cambiare discorso chiedendole notizie riguardo alla rinnovata collaborazione con Thomas. Bill e Ridge sono nella sala di controllo dell'FBI, mentre Sheila riceve una telefonata da Deacon che le chiede di raggiungerlo a casa sua.