Beautiful, le trame dal 22 al 28 maggio 2023

Brooke e Ridge iniziano a riavvicinarsi. E mentre Brooke teme di passare da sola la serata che segna i 35 anni di frequentazione con la famiglia Forrester, Hope le porta la cena, ma poi se ne va, dicendole, però, che i bei ricordi della sua vita non la abbandoneranno mai e le saranno di conforto.

Brooke ripercorre i ricordi meravigliosi della sua vita con tutti gli uomini che ha amato: Eric, Thorne, Nick, Bill e Ridge, che sono accanto a lei e non la lasceranno mai.

Brooke, ancora sconsolata perché Ridge non torna a casa, si sfoga con Eric che cerca di rassicurarla. In particolare sostiene di non capire come mai la sera di Capodanno abbia avuto tanta voglia di bere, dato che da quel momento non ne ha più sentito l'esigenza.