Beautiful, le trame dal 22 al 28 marzo 2021

Thomas rivela a Shauna di amare ancora Hope. Shauna lo provoca insinuando che potrebbe dirlo a Ridge, ma Thomas è sicuro che lei non lo farà altrimenti Ridge capirebbe che Brooke ha ragione e tornerebbe da lei. Liam va da Thomas e gli fa capire di stargli addosso. Ma Thomas insinua che lui ami ancora Steffy, e che per questo non abbia ancora sposato Hope. In ufficio, Hope conferma a Steffy il coinvolgimento di Thomas con Zoe. Steffy non sembra disdegnare le attenzioni del giovane Collin, fornitore di stoffe, ma rimanda l'invito per un drink.