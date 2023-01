Beautiful, le trame dal 23 al 28 gennaio 2023

Eric è affranto per essere stato costretto a chiedere a Donna di lasciare il suo posto alla Forrester Creations per esaudire il desiderio della moglie. Donna, disperata, raduna le sue cose e piangendo racconta tutto a Katie. Intanto Hope, in lacrime, conferma a Brooke la sua intenzione di far rientrare il padre nella sua vita. Brooke tenta di farle capire quanto quell'uomo sia pericoloso, ma intanto ricorda il suo amore con Deacon.