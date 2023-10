Beautiful, le trame dal 23 al 28 ottobre 2023

Steffy e Li hanno finalmente un chiarimento sul perché le abbia tenuto nascosto che Finn fosse ancora vivo. Steffy è grata a Li per aver salvato la vita di Finn, ma non si spiega perché l'abbia tenuta all'oscuro di tutto sapendo quanto la perdita di suo marito la facesse soffrire. Brooke è felice che Ridge sia tornato da lei ed è convinta che presto potranno rimettere in piedi il loro matrimonio.