Beautiful, le trame dal 23 al 28 settembre 2024

Hope è in preda al panico poichè deve informare Liam che sarà costretta a passare la notte a San Francisco. Nel frattempo, a Los Angeles, Steffy tenta di tranquillizzare Liam per la situazione che si è venuta a creare e che, non fidandosi di Thomas, legge dietro alla situazione una possibile macchinazione per rimanere da solo con Hope. Steffy è invece sicura del cambiamento del fratello, anche se in cuor suo ha piuttosto dei forti sospetti su quello che prova Hope per Thomas.

A San Francisco, Thomas cerca un volo commerciale per far tornare Hope a casa prima, ma il volo è pieno. Hope fa dei bei discorsi sulla moralità e sui suoi principi che la legano al marito e alla famiglia, ma in realtà sembra ardere di desiderio per Thomas. Avendo saputo che Hope e Thomas saranno costretti a trascorrere la notte a San Francisco a causa di problemi tecnici che al momento impediscono al loro jet di decollare, Liam confida tutte le sue ansie a Steffy.

Liam si fida di sua moglie, ma non di Thomas che ha ripetutamente disatteso tutti i suoi propositi di pentimento per le azioni malvagie commesse in passato e lo ritiene pericoloso per lei che è incline a trovare sempre del buono in tutti e a perdonare Thomas contro ogni buon senso. Steffy ostenta sicurezza e si dice sicurissima che Thomas non approfitterà della situazione poichè è profondamente cambiato e la sua ossessione per Hope è stata definitivamente risolta.