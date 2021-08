Beautiful, le trame dal 23 al 29 agosto 2021

Steffy convince il dottor Finnegan a prescriverle degli antidolorifici pesanti, perché sostiene di non riuscire a sopportare il dolore causato dall'incidente, lui acconsente, ma la mette in guardia di non esagerare. Brooke perdona Ridge e gli chiede di annullare subito il matrimonio con Shauna. Ridge è felice di tornare dall'amore della sua vita, ma non riesce a dimenticare il bacio che c'è stato fra sua moglie e Bill, l'uomo che più detesta al mondo.