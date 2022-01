Beautiful, le trame dal 24 al 29 gennaio 2022

Thomas è in ospedale, dopo aver perso i sensi. Finn non può tranquillizzare Ridge e Steffy perché potrebbe trattarsi di una lesione cerebrale. Liam continua ad accusare Hope di aver baciato Thomas, ma lei gli mostra cosa lui deve aver visto la sera precedente socchiudendo la porta dell'appartamento di Thomas: il manichino che somiglia a Hope! Liam si rende conto che Thomas quella sera stava baciando il manichino e non Hope.