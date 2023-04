Beautiful, le trame dal 24 al 30 aprile 2023

Thomas, accortosi della telefonata di Brooke sul telefono di Ridge, decide di ignorare la chiamata e non avvertire il padre per impedirgli di rispondere. Infatti Brooke, disperata, continua a chiamare e mandare messaggi a Ridge, ignaro di tutto perché Thomas sta bloccando le telefonate della moglie.

Brooke decide di andare a casa di Steffy sicura di trovare Ridge lì, ma Thomas le impedisce di vederlo. Nel frattempo, Steffy cerca di aprire gli occhi al padre ricordandogli quanto starebbe meglio se lasciasse Brooke per Taylor.

Steffy incoraggia il padre a tornare con Taylor, mentre Thomas blocca Brooke in giardino e la manda via impedendole di vederlo.