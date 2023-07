Beautiful, le trame dal 24 al 30 luglio 2023

Per Steffy, il ricordo del marito è troppo recente e doloroso, al punto che Taylor le suggerisce di allontanarsi per un po' con i figli. Nel frattempo, Eric e Donna continuano la loro relazione clandestina. I due sono felici di essersi ritrovati, ma mentre Donna ribadisce che non vuole che lui si senta in colpa nei confronti di Quinn, Eric confessa che probabilmente il loro matrimonio è ormai insanabile.