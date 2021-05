Beautiful, le trame dal 24 al 30 maggio 2021

Flo e Shauna parlano dell'interesse di quest'ultima per Ridge. Ridge informa Brooke delle nozze di Thomas. Brooke non è entusiasta dicendosi convinta che sia ancora tutta una tattica. Steffy riconosce di aver voluto baciare Liam, ma sostiene anche di non voler tornare con lui a queste condizioni. Quando Hope sopraggiunge, Steffy le dice che Liam non l'ha tradita, che la ama e che il bacio che gli ha dato era stato pianificato, per smascherare i piani perversi di Thomas.