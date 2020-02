Beautiful, le trame dal 24 febbraio al 1° marzo 2020

Liam confida al padre Bill della inaspettata insistenza di Hope, che è sempre più convinta che il suo posto sia accanto a Steffy e alle bambine. Bill, lo invita a prendersi del tempo per pensare se questa non sia effettivamente la soluzione migliore.

Wyatt e Sally accettano di lavorare per Bill, che ha promesso di assecondare il desiderio del figlio di far risorgere la "Spectra Fashions". Bill sembra davvero cambiato.

Hope sembra tranquilla, ma quando prende in braccio Phoebe, i drammatici ricordi della figlia sembrano sopraffarla, lasciando perplessi Steffy e Liam.

Bill, Sally e Wyatt si incontrano per definire i dettagli della nuova avventura: rilanciare il marchio Spectra capitanati da Sally in veste di stilista.

Venerdì 28 febbraio

Liam, deciso a far comprendere a Hope che il suo posto è accanto a lei e che non ha bisogno di tornare con Steffy per essere un buon padre, le rinnova la sua promessa d'amore.