Beautiful, le trame dal 25 al 30 maggio 2020

Liam prega Hope di non lasciarsi influenzare da Thomas, che sta usando suo figlio Douglas solo per arrivare a lei.

Bill è determinato a riprendersi Katie e lei ordisce un piano "diabolico" per mettere alla prova le sue vere intenzioni.

Shauna cerca di sedurre Bill per mettere alla prova i suoi sentimenti per Katie, mentre quest'ultima assiste alla scena di nascosto.

Venerdì 29 maggio

Shauna, come concordato con Katie, tenta in tutti i modi di sedurre Bill, ma l'uomo é fermamente deciso a non cedere.