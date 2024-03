Beautiful, le trame dal 25 al 30 marzo 2024

Nessuno sa che la telefonata di Brooke ai servizi sociali è un inganno di Thomas, tranne Douglas. E per questo il padre lo allontana mandandolo in camera sua. Brooke si confida e si sfoga con Donna e Katie ribadendo di non riuscire a capire il motivo per cui Ridge l'ha lasciata.

Ridge e Taylor stanno per sposarsi a casa di Eric e i loro figli sono ovviamente al settimo cielo, ma il piccolo Douglas non è altrettanto felice perché porta dentro di sè il peso del segreto sulla nonna Brooke e fatica a nascondere il suo malcontento.

Bill va a casa di Brooke per dichiararle tutto il suo amore e Carter ascolta di nascosto la conversazione. Prima che il matrimonio tra Ridge e Taylor abbia inizio, Eric tenta di spingere il figlio a riflettere se questo è davvero quello che vuole. Intanto Bill è a casa di Brooke e le chiede di tornare con lui. Brooke rifiuta.