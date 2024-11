Beautiful, le trame dal 25 al 30 novembre 2024

Ridge resta sbalordito dal racconto di Brooke, ma cerca di essere positivo e di rassicurarla che le cose si aggiusteranno perché entrambi sanno, avendone loro stessi fatti tanti, che in un matrimonio degli errori possono capitare, ma che a tutto si può rimediare se c'è la volontà di farlo. Steffy sembra più decisa nell'affrontare Thomas e gli dice di sapere tutto del bacio tra lui e Hope. Anche Wyatt sa quanta sofferenza causa a Liam quel bacio che Hope ha dato a Thomas, ma insiste nel cercare di convincere il fratello a tornare a casa per dare a sua moglie la possibilità di spiegarsi e salvare il loro matrimonio.

R.J. tenta di incoraggiare Hope a chiarire con Liam, sicuro che lei e il marito riusciranno a superare la terribile crisi tra loro. Più tardi Liam torna a casa e Hope, pentita, amareggiata, lo prega di lasciarle la possibilità di rimediare al suo sbaglio. Lei lo ama e ama la loro famiglia e lo implora di perdonarla. Convinto da Wyatt, Liam è tornato a casa e lui e Hope parlano delle prospettive del loro futuro insieme. Hope lo implora di perdonarla, facendogli notare che nel loro matrimonio entrambi hanno fatto degli errori e che lei ha sempre saputo perdonarlo. Liam le risponde che non può sopportare che lei lo abbia tradito proprio con Thomas, la persona che lui detesta di più al mondo. Nonostante Liam le abbia chiesto più volte di tenerlo fuori dalla loro vita, Hope ha voluto continuare a lavorare con lui e a frequentarlo anche al di là del fatto che è il padre di Douglas.

Liam accusa Hope di avergli sempre mentito riguardo a quello che prova per Thomas. Quindi, tra le suppliche di Hope, Liam le conferma di volere il divorzio. Intanto Brooke confida a Ridge le sue preoccupazioni per la sorte del matrimonio della figlia e anche se Ridge, e poi R.J., tentano di rassicurarla, Brooke sa che i problemi sono cominciati quando Hope ha cominciato a provare una forte attrazione per Thomas. Brooke teme di non essere stata un buon esempio per lei, come la stessa Hope le ha fatto notare.