Beautiful, le trame dal 26 agosto al 1° settembre 2024

Steffy cerca di persuadere Liam di non avere nulla da temere, negando che il suo affetto per Thomas possa aver offuscato la sua capacità di giudizio come amministratore dell'azienda, ribadendo che mai avrebbe caldeggiato il ritorno di Thomas se non fosse stata sicura della sua inversione di rotta. Rimasti soli in ufficio, Hope e Thomas parlano nuovamente della loro rinnovata collaborazione e di quanto siano felici di essersi ritrovati anche come amici, oltre che come genitori di Douglas, ma in realtà le fantasie di Hope su Thomas non vogliono darle tregua. Liam e Steffy continuano a parlare di Thomas e di Hope e lei cerca in tutti i modi di rassicurarlo ribadendo che pur volendogli bene ed essendo sempre pronta a sostenerlo, non avrebbe mai avallato il ritorno del fratello alla Forrester se non fosse stata assolutamente convinta del suo cambiamento.