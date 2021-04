Beautiful, le trame dal 26 aprile al 2 maggio 2021

Thomas sorprende tutti per la bella festa che ha organizzato per il compleanno di Zoe e la bacia davanti a Douglas e a Hope. Ma Hope si lamenta di quel bacio, che ha turbato il bambino, allora Thomas ne approfitta per chiedere a Hope se in futuro potranno rimettersi insieme. Ma vuole saperlo prima di portare avanti la relazione con Zoe.