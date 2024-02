Beautiful, le trame dal 26 febbraio al 2 marzo 2024

Hope crede a Thomas, che sostiene di non sapere come mai un manichino con le fattezze di Hope si trovi nel suo ufficio, e inoltre lo difende quando Brooke esprime la preoccupazione che Thomas sia di nuovo ossessionato da lei. Thomas, in effetti, ha ricominciato ad avere delle fantasie su Hope. Liam chiede a Douglas di tornare a casa, ma il bambino vuole rimanere a vivere da Eric e Thomas e si rifiuta di tornare a casa con Liam. Sheila cerca intimità con Deacon dopo che lui, esattamente come Bill, è andato a offrire il suo amore a Brooke, che lo ha disilluso.