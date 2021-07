Beautiful, le trame dal 26 luglio al 1° agosto 2021

Steffy è in ospedale priva di conoscenza in seguito ad un incidente in moto, incidente che vede coinvolto Bill Spencer. In ospedale accorrono Ridge e Brooke ignari che è stato Bill a travolgerla con la sua macchina. Steffy giace in coma in un letto d'ospedale dopo aver avuto un incidente. Ad aspettare fuori, Brooke e Bill, visibilmente scosso. Era sul luogo dell'incidente e confessa a Ridge di essere stato lui a investire la moto di Steffy, che non è riuscito a evitare.