Beautiful, le trame dal 26 settembre al 1° ottobre 2022

Finn parla con Li e Jack del suo rapporto con Steffy e con la sua nuova famiglia. Steffy chiede a Hope di essere la sua damigella d'onore e Hope accetta. Hope e Liam augurano ogni felicità a Steffy per l'imminente matrimonio con Finn, poi, rimasti soli, si chiedono come siano i genitori di Finn.

Hope e Liam si chiedono come siano i genitori di Finn. Poi arriva Brooke, lei li ha conosciuti e li apprezza molto. I tre scherzano un po', poi Hope rivela a sua madre che Steffy le ha chiesto si essere la sua damigella d'onore. Quinn è da Carter, lui si accorge che non è serena, infatti è infastidita che le nozze si celebrino nella "sua" casa e di non essere stata invitata.

A casa di Eric sono tutti riuniti per festeggiare il matrimonio tra Steffy e Finn. I genitori di Finn, Li e Jack, vengono presentati a tutta la famiglia Forrester e agli altri ospiti.