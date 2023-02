Beautiful, le trame dal 27 febbraio al 4 marzo 2023

Steffy è felicissima di riabbracciare Taylor. Sua madre si scusa con lei per non essere stata presente né alla nascita di Hayes né al suo matrimonio ma la Forrester la rassicura; non è arrabbiata con lei ed è anzi fiera della sua missione per aiutare i più bisognosi. La dottoressa rivela alla figlia di essere tornata per restare e per aiutarla a combattere contro la minaccia di Sheila. Intanto proprio la Carter si reca a Il Giardino, dove scopre che il suo amico Deacon ha trovato riparo all'interno del magazzino del bar. La rossa cerca di convincerlo a tornare in albergo con lei ma lui, convinto di aver fatto quasi bingo con le Logan, non può giocarsi tutto tornando al suo fianco e quindi declina l'invito.