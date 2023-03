Beautiful, le trame dal 27 marzo al 2 aprile 2023

Brooke è ancora sconvolta per essersi ubriacata a Capodanno e per le conseguenze di questo suo gesto, e Hope decide di andare a parlarle per sollevarla, una volta per tutte, dai sensi di colpa. Steffy parla con Taylor e dichiara guerra alle Logan per riprendersi suo padre. Sono tutti preoccupati perché dalla notte di Capodanno Brooke è strana, non va più al lavoro, è irritabile. In realtà è sconvolta perché non si capacita di essersi ubriacata. Steffy e Thomas continuano ad insistere perché Ridge torni a casa da loro e da Taylor. Deacon ribadisce il suo amore a Brooke e lei lo caccia da casa. Thomas e Steffy fanno il terzo grado a Ridge per scoprire che cosa abbia Brooke, ma lui sostiene che vada tutto bene. Intanto Hope informa Liam che Brooke ha ricominciato a bere, ma che ora si sta curando e che nessuno deve sapere della sua ricaduta. Più tardi Ridge è con Brooke e le rinnova tutto il suo amore, lei è piena di sensi di colpa ripensando al bacio con Deacon.