Beautiful, le trame dal 27 settembre al 3 ottobre 2021

Thomas consegna a Steffy una scatola regalo da parte di Vinny nella quale, nascosto sotto a un orsacchiotto per Kelly, c'è un tubetto di pillole. Intanto Liam va a trovare il dottor Finnegan e gli chiede se il suo interesse per Steffy non sia solo professionale. Se così fosse lui ne sarebbe contento, ma vuole essere sicuro che Steffy non soffra un'altra volta.