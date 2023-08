Beautiful, le trame dal 28 agosto al 3 settembre 2023

Ridge e Taylor si domandano dove sia finita Sheila, non fidandosi delle promesse della polizia che non è riuscita a impedirne la fuga. Hope chiede a Eric quali intenzioni abbia con Donna. È arrivato il momento che lui faccia una scelta sul suo matrimonio con Quinn. Intanto Carter non si arrende e le dichiara ancora una volta il suo amore, ma lei sembra irremovibile. Hope parla con Liam della relazione segreta tra Eric e Donna; li raggiunge Ridge per avvertirli che Sheila è evasa dalla prigione.