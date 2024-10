Beautiful, le trame dal 28 ottobre al 2 novembre 2024

Brooke archivia l'amicizia con Taylor come un momento di crescita che le ha permesso di mettere a fuoco le sue priorità e i suoi desideri. E la sua priorità è ora, come sempre, l'amore per Ridge. Ridge però è rimasto molto turbato dalla sua incapacità di scegliere tra le due donne della sua vita nel recente passato e non si sente pronto ad abbandonarsi a lei. Alla Forrester fervono i preparativi per il viaggio a Roma per "Hope for the Future". Carter e Ridge discutono i dettagli dell'operazione e si complimentano con Thomas per i risultati raggiunti. Si unisce a loro Taylor ed è l'occasione per Thomas per ribadire la sua gratitudine per il sostegno che gli è stato dato nel faticoso percorso per ritrovare un equilibrio personale.