Beautiful, le trame dal 29 agosto al 4 settembre 2022

Thomas scongiura Justin di liberarlo. Ma l'avvocato è irremovibile, perché Hope ha scoperto che il cellulare di Thomas è in suo possesso. Hope torna alla Spencer in cerca del cellulare di Thomas, ma nell'ufficio di Justin c'è Wyatt che ha parlato con lui spronandolo a darsi da fare. Rimasta sola, cerca nei cassetti, poi in corridoio sente Justin parlare con la segretaria. Non vista, decide di seguirlo.