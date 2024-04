Beautiful, le trame dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Liam e Wyatt, preoccupati per lo strano comportamento di Bill, cercano di capire cosa stia nascondendo e alla fine trovano un indizio. Bill ripete a Steffy e a Finn che se loro denunceranno Sheila, anche Taylor finirà in prigione.

Steffy è costretta a rivelare a Finn il motivo per cui Taylor ha sparato a Bill, in seguito alla notte d'amore tra Bill e Steffy. Liam e Wyatt cercano indizi a casa del padre e arrivano alla conclusione che sia stato rapito da Sheila. Quindi chiamano la polizia.

Bill, tornato a casa con Sheila, chiama Baker perché vuole che la donna sia arrestata per poi poterla liberare definitivamente. La cattura di Sheila dopo che Bill ha chiamato la polizia, fa tirare a tutti un sospiro di sollievo.