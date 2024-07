Beautiful, le trame dal 29 luglio al 4 agosto 2024

Sheila è divisa tra la malinconia di dover rinunciare per sempre all'amore per Deacon e la trepidazione per un futuro sicuro e agiato, ma si domanda anche se Spencer sia davvero sincero o se abbia un secondo fine.

Ridge incoraggia Bill che è pronto a far confessare Sheila. Alla Forrester, Hope si è accorta del cambiamento di Thomas ed è felice che sia tornato a lavorare a "Hope of the future". Sheila ha appena raccontato a Deacon della proposta di matrimonio che Bill le ha fatto.