Beautiful, le trame dal 29 maggio al 4 giugno 2023

Taylor, nonostante sia innamorata di Ridge, dice a Thomas di non voler bruciare le tappe e non voler precorrere i tempi perché non si sente ancora pronta a ricongiungersi a lui. Nel frattempo, Thomas è diventato complice e vittima dei ricatti di Sheila, ma Steffy non si arrende e si scaglia contro la suocera. Brooke confida alla figlia e a Liam i suoi problemi con Ridge.

Mentre Ridge e Taylor tessono le lodi di Finn e di Steffy e si dicono che splendida coppia siano, Steffy è a "Il Giardino" con Sheila e la affronta. Finn arriva all'improvviso per difendere sua moglie. Sheila gli spara, ma il colpo era per Steffy. Finn sembra morto tra lo sgomento e la disperazione di Steffy, ma Sheila le impedisce di chiamare i soccorsi e la polizia per denunciarla. Nel vicolo sul retro del ristorante "Il Giardino", Sheila, dopo aver sparato a Finn, spara anche a Steffy per impedirle di chiamare aiuto e poi fugge.