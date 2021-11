Beautiful, le trame dal 29 novembre al 4 dicembre 2021

Zoe ha passato la notte da Carter che vorrebbe stringere i tempi e farla trasferire da lui, ma lei gli dice che vuole pensarci ancora un po'. Zende è deluso per l'occasione che ha perso con Zoe, dato che l'SMS con cui le chiedeva di non affrettare le cose con Carter, non è mai stato consegnato. Thomas continua ad avere le allucinazioni con il manichino che somiglia a Hope.