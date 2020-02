Beautiful, le trame dal 3 al 9 febbraio 2020

Taylor è preoccupata per Hope perché teme che l'arrivo di Phoebe possa sconvolgerla. Reese vuole lasciare Los Angeles e sua figlia lo prega di rimanere.

giovedì 6 gennaio

Hope torna alla Forrester e tutti le danno un caloroso benvenuto. Eric e Ridge decidono di stanziare dei fondi per la sua nuova linea “Hope for the Future”.