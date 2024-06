Beautiful, le trame dal 3 al 9 giugno 2024

Katie parla con Brooke del fatto che Taylor abbia tentato, anni prima, di uccidere Bill, ed è stupita che la sorella le abbia nascosto questo segreto per tutto questo tempo. Sheila va a trovare Deacon a "Il Giardino".

Sheila dice a Deacon che non permetterà a nessuno, e soprattutto a Katie, di mettersi tra lei e Bill. Taylor dice a Steffy di volersi costituire e confessare di aver sparato a Bill per mettere fine al suo ricatto, ma Steffy tenta nuovamente di dissuaderla. Katie non riesce ad accettare il fatto che Taylor abbia sparato a Bill.

Katie si rifiuta di credere che Brooke le abbia tenuto segreto ciò che ha fatto Taylor. Dal canto suo, Taylor sente il peso di ciò che ha fatto e delle conseguenze che ha quel gesto nel presente visto che dà modo a Bill di usarlo come moneta di scambio per garantire la libertà di Sheila.