Beautiful, le trame dal 3 al 9 maggio 2021

Kelly cerca di convincere Sally a continuare i controlli medici e a non arrendersi. Liam non riesce a convincere Hope del fatto che Thomas sia ancora ossessionato da lei. E non riesce a convincere Zoe che Thomas non ami lei ma Hope e che la stia prendendo in giro. Anche Vinny tenta invano di convincere Thomas ad adottare un comportamento che non abbia conseguenze nefaste per il piccolo Douglas.