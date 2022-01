Beautiful, le trame dal 3 all’8 gennaio 2022

Liam non si fida per nulla di Thomas e cerca di trovare appoggio in Steffy. Il ragazzo invita la sua ex moglie a non fidarsi di suo fratello, certo che stia usando ancora una volta Douglas per convincere Hope a stare dalla sua parte. Intanto il Forrester, insieme a suo figlio, si mostra orgoglioso dei suoi successi scolastici e ringrazia Hope per quello che sta facendo per il bambino. La Logan sembra abbassare completamente la guardia davanti a lui.